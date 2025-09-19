"خارج الخدمة".. ماذا قال ياسر ريان عن مستوي الأهلي مع النحاس؟

كتب - نهى خورشيد

انتقد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، الأداء الذي يقدمه الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن المستوى لم يرتقِ لتطلعات الجماهير.

وقال ريان في تصريحاته تلفزيونية مساء الخميس:"أداء الأهلي في الفترة الماضية لم يكن على المستوى المطلوب، وكنت أتوقع تحسناً بعد تولي عماد النحاس المسؤولية، لكن الأداء السلبي ما زال مستمراً".

وأضاف: "الظروف التي يمر بها الأهلي حالياً صعبة للغاية، والفريق لم يستعد عافيته منذ المشاركة الأخيرة في كأس العالم للأندية، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائجه في الدوري الممتاز".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن احتلال الفريق المركز السادس عشر في جدول الدوري يعد صدمة كبيرة لجماهير القلعة الحمراء، مشدداً على صعوبة المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا الذي يقدم مستويات مميزة تحت قيادة مدربه علي ماهر.

واختتم ريان تصريحاته قائلاً: "الأهلي يحتاج إلى عودة الروح والانتصارات سريعاً من أجل تصحيح المسار وتجاوز هذه المرحلة الحرجة".

ترتيب الأهلي في الدوري

الأهلي يستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 10 نقاط.

