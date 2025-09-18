مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي البطولة المفتوحة للإسكواش

كتب ـ يوسف محمد:

ضمن بطل الإسكواش المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالميًا الصعود إلى نهائي بطولة CIB المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على حساب مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميًا، بنتيجة 3/1.

وبدأ كريم عبد الجواد اللقاء بقوة، بعدما تمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه، قبل أن يعود عسل في المبارة ويحقق الفوز في الأشواط الثلاث التالية.

وكان عسل تأهل إلى نصف نهائي بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على مواطنه يوسف سليمان المصنف الثامن عالمياً، في الدور ربع النهائي، بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 11/9 لصالح كريم عبد الجواد.

الشوط الثاني: 11/9 لصالح مصطفى عسل.

الشوط الثالث: 11/9 لصالح مصطفى عسل.

الشوط الرابع: 11/1 لصالح مصطفى عسل.

وينتظر مصطفى عسل الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستجمع بين الثنائي الفرنسي فيكتور كروين والبيروفي دييجو إلياس.

وتختتم منافسات بطولة CIB المفتوحة للاسكواش، غدًا الجمعة على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، حيث ستقام مباراتي النهائي للسيدات والرجال.

اقرأ أيضًا:

هانيا الحمامي تفوز على نوران جوهر ببطولة المفتوحة للإسكواش

نتائج مباريات أمس من الدور ربع النهائي لبطولة المفتوحة للإسكواش



