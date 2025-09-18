مباريات الأمس
اليماني يعلق على استبعاد شيكو بانزا من لقاء الإسماعيلي

03:07 م الخميس 18 سبتمبر 2025
علق محمد اليماني، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، على استبعاد الأنجولي شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة الدراويش.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي، في الخامسة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال اليماني في تصريحات خاصة لمصراوي: "القرار دليل على أنه رجل محترف، وطبيعي ما حدث، ليس منطقيًا أن يأتي على نفسه والفريق من أجل لاعب يحتاجه".

وأضاف: "القاعدة قاعدة والنظام نظام، وما فعله يانيك فيريرا صحيح، وأي لاعب يخطئ يجب أن تُطبق عليه العقوبة".

وقرر فيريرا، المدير الفني للزمالك، استبعاد شيكو بانزا من مباراة الإسماعيلي لأسباب فنية، وذلك بسبب تأخر اللاعب في العودة إلى القاهرة من إجازته.

