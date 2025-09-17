5 غيابات بصفوف الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك.. ما الأسباب؟

كتب - محمد عبد السلام:

يواجه فريق الإسماعيلي تحديات كبيرة قبل مواجهته المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، وذلك في ظل غياب خمسة لاعبين عن صفوفه.

غيابات الإسماعيلي في مباراة الزمالك

ويغيب الثنائي عبد الكريم مصطفى وحسن صقر نتيجة الإيقاف، عقب طردهما في لقاء غزل المحلة بالجولة الخامسة، ما تسبب في غيابهما عن مواجهتي زد والزمالك.

كما يفقد الدراويش جهود حاتم سكر، الذي تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب مروان حمدي المصاب بكسر في عظمة الشظية.

في السياق ذاته، يواصل محمد حسن تنفيذ برنامجه العلاجي بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس، وهي الإصابة التي لحقت به في مباراة أمام الزمالك الموسم الماضي، مما يبعده عن حسابات الجهاز الفني في الوقت الحالي.

ويسعى الإسماعيلي للظهور بصورة مغايرة أمام الزمالك، بعدما خسر مباراته الأخيرة أمام زد إف سي بهدف نظيف، ويأمل في تصحيح المسار والعودة لتحقيق النتائج الإيجابية، خصوصًا في ظل وضع الفريق الصعب بجدول الترتيب.

ويحتل الدراويش المركز التاسع عشر برصيد أربع نقاط فقط، حصدها من انتصار وحيد وتعادل، مقابل أربع خسائر في أول ست جولات، مما يزيد من أهمية المباراة المقبلة في رحلة الهروب المبكر من دوامة الهبوط وتفادي الوقوع في سلسلة الخسائر.