"لم يأخذ رأيي".. شوبير يعلق على عودة حمزة علاء إلى القاهرة

علّق الإعلامي أحمد شوبير على عودة حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي السابق، إلى القاهرة، بعد فسخ تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي.

وقال إسلام الشحات، وكيل حمزة علاء، في تصريحات خاصة لمصراوي: "حمزة فسخ تعاقده بسبب صعوبة الحصول على تصريح العمل، قانون دول الاتحاد الأوروبي يُلزم الأندية، في حالة ضم لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، بأن يتم استخراج تصريح عمل، وهذا عرفناه متأخرًا بعدما كان حمزة قد وقّع للنادي، وحمزة حصل على راتب شهرين من النادي، وحاليًا لديه عدة عروض".

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة الأهلي: "حمزة علاء واحد من حراس مرمى الأهلي، وبالنسبة لي مثل مصطفى شوبير، ومن المرات القليلة التي لا يتحدث فيها معي، لأنه يعلم رأيي، وكنت سأقول له لا تسافر".

وأضاف: "لأنه نادٍ درجة ثانية، أتعامل مع حمزة مثل مصطفى، لكنه أحب أن يخوض التجربة، وخاض مباريات ودية وظهر بشكل جيد، لكن أزمة التصريح تسببت في فشل الأمر، وتم رفع اسمه من قائمة النادي، وعاد إلى القاهرة منذ يومين".

واختتم شوبير: "حمزة لديه 3 عروض مهمة في مصر، ومن أندية جيدة، حمزة في الآخر أهلاوي، لعب وتدرّج في الفرق بالنادي ومع منتخب مصر، فهو يدين بالفضل للنادي الأهلي، ماذا سيقرر الأهلي وحمزة؟ سيظهر في الفترة المقبلة، اللي أقدر أقوله إنه حارس جيد".

