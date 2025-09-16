مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

أكثر من 122 ألف جنيه.. 8 عقوبات للجولة السادسة من الدوري المصري

05:46 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

درع الدوري المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة من المرحلة الأولى، طبقا للائحة مسابقة دوري "نايل" ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025/26.

وأصدرت رابطة الأندية 8 عقوبات بعد انتهاء الجولة السادسة، بين إيقافات وغرامات مالية تقدر بـ 122.5 ألف جنيه مصري.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود والجونة:

إيقاف محمد سيد عبدالفتاح مراد ، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

منع أحمد خميس، عامل مهمات فريق حرس الحدود، من مرافقة الفريق ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك لمحاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

منع أحمد مصطفى أحمد، المدير الفني لفريق الجونة، من مرافقة الفريق ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أيًا من مسؤولي المباراة، أو القيام بحركات غير مهذبة وإشارات فاضحة.

مباراة الزمالك والمصري:

إيقاف محمد السيد محمد هاشم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق المصري قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت:

إيقاف سمير علي محمد، مسؤول مهمات فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10,000 جنيه؛ وذلك للطرد.

مباراة كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة:

إيقاف أحمد حمزة محمد علي، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي وادي دجلة قيمتها 10,000 جنيه؛ وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية، والإدارية، والطبية، واللاعبين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري عقوبات الزمالك عقبوات مباراة الزمالك والمصري مودرن سبورت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة