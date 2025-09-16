8 صور ترصد استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو

كتب- محمد خيري:

أعلنت إدارة الاشتراكات بنادي الزمالك عن إتاحة فرصة فصل العضوية للأعضاء لفترة محدودة، وذلك بنظام التقسيط لمدة 6 أشهر، بدون أي مصروفات إدارية أو فوائد، في إطار التسهيلات التي يقدّمها النادي لأعضائه.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية قوية في الفترة الحالية، تهدد استقرار مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في البطولات التي يشارك فيها.

كما تشمل المزايا إمكانية إضافة الزوج أو الزوجة على العضوية، بما يعزز الترابط الأسري ويدعم خدمات النادي المقدمة للأعضاء.

ويأتي هذا القرار ضمن حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تلبية احتياجات الأعضاء وتقديم أفضل الخدمات والتيسيرات لهم، علاوة على جلب موارد مالية للمساعدة على الخروج من الأزمة الحالية.

