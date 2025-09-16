مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

إعلان

"تقسيط على 6 أشهر".. قرار عاجل من لبيب لأعضاء الزمالك لحل الأزمة المالية

02:20 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أعلنت إدارة الاشتراكات بنادي الزمالك عن إتاحة فرصة فصل العضوية للأعضاء لفترة محدودة، وذلك بنظام التقسيط لمدة 6 أشهر، بدون أي مصروفات إدارية أو فوائد، في إطار التسهيلات التي يقدّمها النادي لأعضائه.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية قوية في الفترة الحالية، تهدد استقرار مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في البطولات التي يشارك فيها.

كما تشمل المزايا إمكانية إضافة الزوج أو الزوجة على العضوية، بما يعزز الترابط الأسري ويدعم خدمات النادي المقدمة للأعضاء.

ويأتي هذا القرار ضمن حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تلبية احتياجات الأعضاء وتقديم أفضل الخدمات والتيسيرات لهم، علاوة على جلب موارد مالية للمساعدة على الخروج من الأزمة الحالية.

