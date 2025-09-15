القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن النادي الأهلي توجيه عدة رسائل عبر الهاتف المحمول لأعضاء الجمعية العمومية يدعوهم ضرورة الحضور يوم الجمعة المقبل؛ للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وذكر النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"هو أمر لا يستغرق من الوقت سوى خمس دقائق فقط، ومن حق العضو أن يغادر بعدها دون الانتظار لنهاية الاجتماع، يأتي هذا حرصًا على استمرار العمل بلائحة النادي بعيدًا عن لائحة الوزارة الاسترشادية، لا سيما بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025".

وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قد نشر نص بيان محمود الخطيب الذي أعلن خلاله القرار بعدم الترشح بالدورة الانتخابية المقبلة، للاطلاع عليه كاملاً.. اضغط هنا

محمود الخطيب سبق وفاز برئاسة مجلس إدارة النادي في ديسمبر 2017 على حساب محمود طاهر.

