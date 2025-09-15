تحرك عاجل من الخطيب بعد تعادل الأهلي وإنبي

"لا داعي للتخدير".. رسالة قوية من ممدوح عباس للجماهير

تصرف غير متوقع من محمود الخطيب في مران الأهلي بعد التعادل مع إنبي

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن أول قرار اتخذه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب تجاه اللاعبين بعد التعادل مع إنبي.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن محمود الخطيب قرر حضور مران الفريق اليوم والاجتماع باللاعبين.

اقرأ أيضًا: هل غرمّ الأهلي لاعبيه مليون جنيه بعد التعادل مع إنبي؟.. مصدر يرد

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي سيستضيف فريق سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

الأهلي يحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بواقع فوز وثلاث تعادلات.

اقرأ أيضًا:

"هيبلغ اللاعبين بالقرار النهاردة".. لماذا سيجتمع وليد صلاح مع محمود الخطيب اليوم؟

"كفنته حتى لا تراه أسرته"؟.. محامي زوجة إبراهيم شيكا يرد على اتهامات والدته

"خطف واحدة من رونالدو بمبلغ خيالي".. أسطول سيارات ميسي الذي قد لم تشاهده من قبل