الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

2 1
19:00

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

4 3
16:45

الغرافة

جميع المباريات

تحرك عاجل من الخطيب بعد تعادل الأهلي وإنبي

06:57 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن أول قرار اتخذه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب تجاه اللاعبين بعد التعادل مع إنبي.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن محمود الخطيب قرر حضور مران الفريق اليوم والاجتماع باللاعبين.

اقرأ أيضًا: هل غرمّ الأهلي لاعبيه مليون جنيه بعد التعادل مع إنبي؟.. مصدر يرد

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي سيستضيف فريق سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

الأهلي يحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بواقع فوز وثلاث تعادلات.

محمود الخطيب الأهلي موعد مباراة الأهلي وسيراميكا موعد مباراة الأهلي القادمة
