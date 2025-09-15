هل يغيب زيزو وإمام عاشور عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟.. مصدر يرد

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي من توقيع عقوبة على اللاعبين بعد التعادل مع إنبي.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

عقوبة الأهلي للاعبين

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن وليد صلاح الدين سيجتمع اليوم مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب لبحث توقيع عقوبة على اللاعبين.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن وليد صلاح الدين سيُبلغ اللاعبين بالقرار النهائي بخصوص العقوبة خلال الحصة التدريبية اليوم.

وكان وليد صلاح الدين قد لغى حصول اللاعبين على إجازة من التدريبات اليوم بعد التعادل مع إنبي.

ترتيب الأهلي في الدوري

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى النقطة 6 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري فيما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

