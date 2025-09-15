مباريات الأمس
دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

4 3
16:45

الغرافة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

"هيبلغ اللاعبين بالقرار النهاردة".. لماذا سيجتمع وليد صلاح مع محمود الخطيب اليوم؟

06:12 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي من توقيع عقوبة على اللاعبين بعد التعادل مع إنبي.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

عقوبة الأهلي للاعبين

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن وليد صلاح الدين سيجتمع اليوم مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب لبحث توقيع عقوبة على اللاعبين.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن وليد صلاح الدين سيُبلغ اللاعبين بالقرار النهائي بخصوص العقوبة خلال الحصة التدريبية اليوم.

وكان وليد صلاح الدين قد لغى حصول اللاعبين على إجازة من التدريبات اليوم بعد التعادل مع إنبي.

ترتيب الأهلي في الدوري

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى النقطة 6 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري فيما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

محمود الخطيب وليد صلاح الدين الأهلي نتيجة مباراة الأهلي وإنبي ترتيب الأهلي
