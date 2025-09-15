اعلان طاقم تحكيم مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، لمواجهة من العيار الثقيل الأربعاء المقبل، وذلك حين يلتقي مع نظيره أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولي من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

في هذا السياق، أعلن منذ قليل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن طاقم تحكيم مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وعيّن "يويفا" الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني، لإدارة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم الإيطالي كلاً من: دانييل بيندوني، ألبرتو تيجوني وماتيو مارسينارو كحكم رابع للمباراة.ويتواجد الإيطالي ماركو دي بيلو كحكم لتقنية الفيديو في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، ويعاونه ألياندرو دي باولو