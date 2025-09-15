أول قرار من وليد صلاح الدين بعد تعادل الأهلي وإنبي

كتب ـ يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي بقناة الأهلي، عن أول قرار من وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد مباراة إنبي في بطولة الدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وقال أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي"، عبر قناة "الأهلي" عقب المباراة: "كان من المفترض أن يحصل لاعبي النادي الأهلي، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، إلا أن الثنائي وليد صلاح الدين مدير الكرة وعماد النحاس المدير الفني، قررا إلغاء هذه الإجازة".

وأتم شوبير:"هناك اجتماع بين الثنائي عماد النحاس ووليد صلاح الدين اليوم، مع لاعبي الفريق للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بأسباب تراجع مستوى الفريق".

ويعد هذا هو التعادل الثالث للأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم، خلال 5 مباريات، حقق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في مثلها.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

الأهلي بعد التعادل مع إنبي يحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

