جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وإنبي

كتب - نهى خورشيد

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع إنبي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

بعد التعادل الإيجابي، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تقدم إنبي إلى المركز السابع برصيد 9 نقاط.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي اليوم..

1- الزمالك – 13 نقطة

2- المصري – 11 نقطة

3- وادي دجلة – 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا – 10 نقاط

5- مودرن سبورت – 10 نقاط

6- زد – 9 نقاط

7- إنبي – 9 نقاط

8- بتروجيت – 9 نقاط

9- غزل المحلة – 8 نقاط

10- بيراميدز – 8 نقاط

11- حرس الحدود – 8 نقاط

12- طلائع الجيش – 8 نقاط

13- البنك الأهلي – 7 نقاط

14- سموحة – 7 نقاط

15- الأهلي – 6 نقاط

16- الجونة – 6 نقاط

17- الاتحاد السكندري – 5 نقاط

18- الإسماعيلي – 4 نقاط

19- المقاولون العرب – 3 نقاط

20- فاركو – نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية – نقطتان

