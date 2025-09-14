مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

3 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إنبي يدرك التعادل أمام الأهلي من ركلة جزاء في الدوري المصري (فيديو)

09:45 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الأهلي ضد إنبي (5)

كتب - نهى خورشيد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي من تسجيل هدف التعادل في شباك الأهلي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 64 من ركلة جزاء سددها أحمد العجوز، لترتطم بالقائم الأيمن قبل أن تعود وتداخل الشباك، معلنة تعديل النتيجة.

وكان الأهلي تقدم في الدقيقة 34 عبر محمود حسن تريزيجيه، بعد عرضية متقنة من محمد هاني قابلها برأسية قوية إلى داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي هدف إنبي تعادل إنبي مباراة الأهلي الأهلي وإنبي العجوز
