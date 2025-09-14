إنبي يدرك التعادل أمام الأهلي من ركلة جزاء في الدوري المصري (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي من تسجيل هدف التعادل في شباك الأهلي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 64 من ركلة جزاء سددها أحمد العجوز، لترتطم بالقائم الأيمن قبل أن تعود وتداخل الشباك، معلنة تعديل النتيجة.

وكان الأهلي تقدم في الدقيقة 34 عبر محمود حسن تريزيجيه، بعد عرضية متقنة من محمد هاني قابلها برأسية قوية إلى داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد.