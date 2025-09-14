مباريات الأمس
إعلان

"خضع لعملية جراحية".. عبدالحميد بسيوني يطمئن الجماهير بعد تعرضه لأزمة قلبية

11:17 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

عبدالحميد بسيوني

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق حرس الحدود، رسالة طمأنينة للجماهير بعد تعرضه لأزمة قلبية أمس السبت، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية عاجلة.

وكتب عبدالحميد بسيوني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد: إلى جميع الأهل والأحباب والأصدقاء والصديقات كلا باسمه وصفته عجزت الكلمات عن مدى حبي وامتناني وشكري لكم جميعًا".

"اعذروني عن عدم الرد على الجميع سواء على العام أو علي الخاص ولكن أقري رسائلكم باهتمام بالغ فهي بردًا وسلامًا على قلبي شكر على كل حرف في كل رسالة وأدعو الله أن يحفظكم جميعا ويحفظ لكم كل ما تحبون".

واختتم بسيوني: "أشهد الله إني أحبكم فيه حبا جما على من عرفت ومن لم أعرف واطمنئكم أنني بخير والحمد لله وذلك بفضل الله ودعواتكم الطيبة".

نتيجة مباراة حرس الحدود والجونة

وفاز فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف على ضيفه الجونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة.

عبدالحميد بسيوني تصريحات عبدالحميد بسيوني مدرب حرس الحدود إصابة عبدالحميد بسيوني
