"بنبني جيل للاحتراف الخارجي".. شيكابالا يكشف ملامح خطته مع نادي G

كتب - نهى خورشيد

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، عن تجربته الجديدة بتولي رئاسة نادي G بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر فيديو نشر على الصفحة الرسمية للنادي بموقع "فيسبوك": "أول حاجة أنا حابب أشكر باشمهندس محمود الجمال إنه إداني الفرصة إني أبقى جزءًا من كيان كبير".

وأضاف شيكا:"أنا على مدار تاريخي عرفت قد إيه الإدارة الناجحة تقدر تبني فريق قوي وناجح".

وتابع حديثه:"طموحنا مش هيبقى الصعود فقط، لا، إحنا بنبني أجيال وسيستم يقدر يساعد اللاعبين على الاحتراف الخارجي".

وأتم حديثه قائلاً:"أنا بوعدكم إن شاء الله إن المشروع يكون ناجح ويسيب بصمة حقيقية في الكرة المصرية".