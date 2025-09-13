سبب غياب أحمد عبدالقادر عن تدريبات الأهلي قبل مباراة إنبي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

غاب نجم النادي الأهلي أحمد عبدالقادر عن الحصة التدريبية لفريقه مساء يوم أمس الجمعة ضمن التحضيرات لمواجهة إنبي.

موعد مباراة إنبي والأهلي

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره إنبي عند الثامنة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وأشار مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت إلى أن سبب غياب عبدالقادر عن التدريبات الجماعية هو شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية لذا خضع لتدريبات استشفائية في صالة الحديد (الجيم).

وكان عبدالقادر قد عاد لتدريبات الأهلي بعد فترة من الاستبعاد.

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ 26 عامًا في أي مباراة خلال الموسم الجاري 2025/2 بقميص الأهلي.

اقرأ أيضًا:

"15 ألف دولار شهريًا".. الأهلي يتفق مع الهولندي آرت لانجر كمدير فني لقطاع الناشئين

سخرية واعتذار.. موقف محرج لمحترف الزمالك