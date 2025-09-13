مواعيد مباريات اليوم السبت والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:



تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، في مختلف الدوريات والمنافسات حول العالم.

ومن أبرز مباريات اليوم، ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، بينما يواجه أرسنال نظيره نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد نوتنجهام فورست - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1

نيوكاسل يونايتد ضد ولفرهامبتون - 5:00 مساء - بي إن سبورت 7

إيفرتون ضد أستون فيلا - 5:00 مساء - بي إن سبورت 5

بورنموث ضد برايتون - 5:00 مساء - بي إن سبورت 2

فولهام ضد ليدز يونايتد - 5:00 مساء - بي إن سبورت 6

كريستال بالاس ضد سندرلاند - 5:00 مساء - بي إن سبورت 3

وست هام يونايتد ضد توتنهام - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1

برينتفورد ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال أوفيدو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 4

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد - 5:15 مساء - بي إن سبورت 1

أتلتيك بلباو ضد الافيس - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

أتلتيكو مدريد ضد فياريال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد بارما - 4:00 مساء - منصة Starzplay

يوفنتوس ضد إنتر ميلان - 7:00 مساء - منصة Starzplay

فيورنتينا ضد نابولي - 9:45 مساء - منصة Starzplay

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم ضد بوروسيا دورتموند - 4:30 مساء - قنوات أم بي سي

يونيون برلين ضد هوفنهايم - 4:30 مساء - قنوات أم بي سي

فولفسبورج ضد كولن - 4:30 مساء - قنوات أم بي سي

ماينز ضد لايبزيج - 4:30 مساء - قنوات أم بي سي

فرايبورج ضد شتوتجارت - 4:30 مساء - قنوات أم بي سي

بايرن ميونخ ضد هامبورج - 7:30 مساء - قنوات أم بي سي

مواعيد مباريات الدوري المصري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

حرس الحدود ضد الجونة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد المصري - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد الفيحاء - 6:25 مساء - الثمانية 3

الأخدود ضد التعاون - 6:45 مساء - الثمانية 2

الهلال ضد القادسية - 9:00 مساء - الثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد نانت - 6:00 مساء - بي إن سبورت 4

أوكسير ضد موناكو - 10:05 مساء - بي إن سبورت 4

