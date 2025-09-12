مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

عودة الإيجيبشن ليج وقمة ألمانية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

10:18 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

مواعيد مباريات اليوم

تُستأنف مواجهات الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي تخللها مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي بايرن ليفركوزن نظيره آينتراخت فرانكفورت في قمة الدوري الألماني، حيث تقام ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

مواعيد مباريات الدوري المصري

بتروجيت ضد البنك الأهلي - 5 مساء - ON Sport 1

زد ضد الإسماعيلي - 8 مساء - ON Sport 1

فاركو ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ON Sport 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتفاق ضد الأهلي - 6.25 مساء - Thmanyah 2 HD

الشباب ضد الحزم - 6.35 مساء - Thmanyah 3 HD

الاتحاد ضد الفتح - 9 مساء - Thmanyah 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت - 9.30 مساء - MBC Action

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية ضد إلتشي - 10 مساء - beIN Sports HD 3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري السعودي الدوري الألماني مباريات اليوم
