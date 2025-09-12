كتب - يوسف محمد:

فتح قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بعدم الترشح لانتخابات النادي خلال الدورة المقبلة، المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، الباب أمام الكثير من التكهنات حول من سيخلف الخطيب في رئاسة المارد الأحمر.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق أن محمود الخطيب أبلغ مجلس إدارة الأهلي، برغبته في عدم خوض انتخابات النادي المقبلة، بسبب ظروفه الصحية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وهناك العديد من الأسماء، التي تم طرحها خلال الساعات الماضية منذ الكشف عن قرار الخطيب، بعدم رغبته في الترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة، من بينهم "ياسين منصور رئيس شركة الكرة الأسبق بالنادي ووزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد وغيرهم من الأسماء التي يمكن أن تتقدم لرئاسة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة".

ياسين منصور

ويعد ياسين منصور من أقوى الأسماء، التي يعول عليها جماهير الأهلي لخلافة محمود الخطيب في رئاسة المارد الأحمر، خاصة وأنه تواجد في مجلس إدارة النادي في وقت سابق، خلال رئاسة حسن حمدي للنادي.

وسبق لمنصور تولي رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم، خلال الفترة من مايو 2021 حتى أغسطس من العام التالي 2022.

وقال منصور في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، عن ترشحه في انتخابات الأهلي: "لم أقرر موقفى من خوض انتخابات الأهلي، لكنني على تواصل دائم مع محمود الخطيب رئيس النادي"، ومع الكشف عن قرار الخطيب برغبته في عدم الاستمرار، بدأ الكثيرون يرشحون منصور لتولي رئاسة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

محمود طاهر

وعاد اسم رئيس المارد الأحمر السابق محمود طاهر، يتردد بقوة على الساحة الرياضية، للعودة إلى رئاسة مجلس إدارة القلعة الحمراء مرة آخرى، خاصة في ظل علمه بكل الأمور داخل النادي لكونه رئيسا سابقا للنادي.

وتولى طاهر رئاسة المارد الأحمر من قبل، خلال الفترة من 2014 حتى 2017، في فترة شهدت تتويج المارد الأحمر بالعديد من البطولات، لذا يتم طرح اسمه من قبل بعض الجماهير وكذلك نجوم سابقين في النادي، إلا أن طاهر لم يعلن موقفه من الترشح لرئاسة النادي في الفترة المقبلة حتى الآن.

طاهر أبو زيد

وتردد خلال الساعات الماضية اسم أحد أساطير النادي الأهلي، هو طاهر أبو زيد الذي يراه الكثير من الجماهير، يمكنه رئاسة المارد الأحمر في الفترة المقبلة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي عمل فيها أبو زيد في مجلس إدارة الأهلي.

وتم انتخاب طاهر أبو زيد من قبل، كعضو مجلس إدارة المارد الأحمر لدورتين متتاليتين في التسعينات، خلال رئاسة الراحل صالح سليم للنادي الأهلي، كما أن أبو زيد سبق له تولي منصب وزير الرياضة في عام 2013.

وكشف أبو زيد في تصريحات تليفزيونية في أغسطس من العام الماضي، أنه لا ينوي الترشح لرئاسة النادي الأهلي في الفترة المقبلة، خاصة وأن المجلس يسير بشكل جيد ويحقق نجاحات كبيرة.

وعلى الرغم من إعلان أبو زيد في وقت سابق أنه لا ينوي الترشح لرئاسة القلعة الحمراء مستقبلا، إلا أنه لا يزال أحد أقوى الأسماء التي ستمتلك جماهيرية كبيرة حال ترشحه لرئاسة النادي، خاصة في ظل رغبة محمود الخطيب في الابتعاد عن رئاسة النادي.

خالد مرتجي

وبدأت بعض الأصوات داخل النادي الأهلي وبين الكثير من الجماهير، تطالب بترشح خالد مرتجي لرئاسة القلعة الحمراء في الدورة المقبلة، في حال عدم ترشح محمود الخطيب على المنصب ذاته بشكل فعلي، خاصة وأنه يعد أحد أبناء النادي الأهلي الذين قضوا أغلب مسيرتهم في مناصب مختلفة بالنادي.

ويتمتع مرتجي بمسيرة حافلة داخل الأهلي، حيث سبق له التواجد في مجلس إدارة النادي منذ عام 2004 حتى 2014، قبل أن يتم انتخابه مرة آخرى في عام 2017 ضمن قائمة الخطيب كعضو مجلس إدارة، ثم انتخابه في الدورة الماضية كأمين للصندوق، ويتولى حاليا مهام نائب رئيس النادي منذ وفاة الراحل العامري فارق نائب رئيس النادي السابق.

وينتمي مرتجي لأسرة رياضية كبيرة وعائلة أهلاوية عريقة، فوالده هو الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، رئيس النادي الأهلي السابق في دورتين سابقتين.

حسام غالي

ومن الأسماء، التي قد نراها تتنافس لحجز منصب رئيس القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، هو حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الحالي، خاصة في ظل إعلان رغبته بشكل علني خلال الساعات الماضية، في تولي رئاسة النادي مستقبلا.

وقال غالي في تصريحات عبر بودكاست: "G.Talks": "ناس كتير تضع أمال عليا، وشايف نفسي رئيسا للنادي الأهلي في المستقبل، ولدي الرغبة بالفعل لتحقيق طموح الجمهور وتوفير ما يحلمون به من مبادئ النادي".

وأضاف:"أسعى لخدمة النادي الأهلي، خاص وأنه وضعني في مكانة كبيرة، حديث الناس عن رئاستي للنادي الأهلي شرف لي ويضع علي الكثير من الضغوطات أيضًا".

