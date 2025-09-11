"من أدغال نيروبي" الزمالك يعلن تعاقده رسميًا مع الكيني بارون أوشينج

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الزمالك اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي.

ونجح الزمالك في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عامًا لمدة 4 سنوات بداية من الموسم الحالي، ليضاف ضمن سلسلة التدعيمات التي أبرمها في الفترة الأخيرة.

ووقع بارون أوشينج على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم الحالي، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

يذكر أن أوشينج هو الصفقة العاشرة للزمالك بعدما نجح مؤخرًا في ضم 9 صفقات هم:

الحارس مهدي سليمان، والانجولي شيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، والثنائي الفلسطيني آدم كايد وعدى الدباغ، والمغربي عبد الحميد معالي، وأحمد ربيع، والمدافع محمد اسماعيل.