الأهلي يعلن تمديد التعاقد مع أديداس حتى 2030

كتب - محمد القرش:

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن تمديد تعاقدها مع شركة أديداس؛ لتكون الراعي الرسمي لملابس فرق الكرة بالنادي لمدة أربعة مواسم رياضية.

وتبدأ فترة التمديد من موسم 2026/27 حتى نهاية موسم 2029/30، وذلك وفقًا لاتفاقات مالية جديدة تتناسب مع قيمة وجماهيرية النادي الأهلي في كل أنحاء العالم.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة شركة الكرة التي تهدف إلى إبرام شراكات ورعايات جديدة تواكب طموحات النادي وجماهيره، والسعي المستمر لزيادة مصادر الدخل.

بما ينعكس على تطوير ونتائج قطاع الكرة بالنادي، وأكدت شركة الكرة على حرصها الدائم على رفع القيمة التسويقية للنادي للأهلي على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال التعاون مع علامات تجارية كبرى تمتلك تاريخا عالميًا مثل أديداس»، بما يرسخ صورة النادي كأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.