الأهلي يعلن تمديد التعاقد مع أديداس حتى 2030

07:56 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  قميص الأهلي الثالث
  • عرض 11 صورة
    قميص الأهلي الثالث
  • عرض 11 صورة
    طاهر محمد طاهر بقميص الأهلي الثالث
  • عرض 11 صورة
    محمد هاني بقميص الأهلي الثالث1
  • عرض 11 صورة
    ياسر إبراهيم وأشرف داري بقميص الأهلي الثالث
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بقميص الأهلي الثالث
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (13)
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (12)
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (10)
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (15)
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (16)
كتب - محمد القرش:

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن تمديد تعاقدها مع شركة أديداس؛ لتكون الراعي الرسمي لملابس فرق الكرة بالنادي لمدة أربعة مواسم رياضية.

وتبدأ فترة التمديد من موسم 2026/27 حتى نهاية موسم 2029/30، وذلك وفقًا لاتفاقات مالية جديدة تتناسب مع قيمة وجماهيرية النادي الأهلي في كل أنحاء العالم.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة شركة الكرة التي تهدف إلى إبرام شراكات ورعايات جديدة تواكب طموحات النادي وجماهيره، والسعي المستمر لزيادة مصادر الدخل.

بما ينعكس على تطوير ونتائج قطاع الكرة بالنادي، وأكدت شركة الكرة على حرصها الدائم على رفع القيمة التسويقية للنادي للأهلي على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال التعاون مع علامات تجارية كبرى تمتلك تاريخا عالميًا مثل أديداس»، بما يرسخ صورة النادي كأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

الأهلي قميص الأهلي أديداس شركة الأهلي
