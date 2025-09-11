مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء

- -
16:40

الوحـــدة

دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

- -
18:30

القناة

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

- -
19:15

بني ياس

جميع المباريات

"السيستم اتغير".. شوبير يكشف مفاجأة وليد صلاح حول تجديد سداسي الأهلي

12:28 م الخميس 11 سبتمبر 2025

أحمد شوبير

background

كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، السياسة الجديدة، في النادي الأهلي لتجديد عقود اللاعبين، من جانب وليد صلاح الدين مدير الكرة.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كابتن وليد صلاح الدين، قال فيه 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم، كريم فؤاد جدد خلاص، فيه حد زي أليو ديانج وأحمد عبدالقادر".

وأضاف: "لجنة التخطيط غيرت السيستم بتاع النادي الأهلي، هيشوفوا اللاعب ومدى استفادة النادي منه، وقيمته التسويقية، وقيمته الفنية، وبعد العرض على المدير الفني يحددوا رقم، هنا أنت بتتكلم في حاجة فيها مخاطرة".

وأكمل: "الفترة اللي فاتت كان فيه توجه من جانب كابتن محمد يوسف أنه عاوز يخلص حتي الناس اللي فاضلها 3 سنين، يقولك أدي سنتين كمان وأخلص من الدوشة دي، واشتري دماغي وميحصليش مشاكل بعد كده".

واختتم تصريحاته: "سيستم كابتن وليد غير كده، نظيراً الأمور تمشي سهلة، لكن عملياً وأنت بتتفاوض الوضع بيختلف".




شوبير الأهلي الإعلامي أحمد شوبير
