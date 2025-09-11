مباريات الأمس
"كدا هنتقد الإدارة".. حسام غالي يرفض كشف أسباب كبوة الأهلي

12:16 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    حسام غالي
    حسام غالي مع توتنهام
    خناقة حسام غالي ومارتن يول
    حسام غالي ومحمد رمضان
    حسام غالي
    حسام غالي في الطائرة
    حسام غالي مع النصر (1)
    حسام غالي مع ديربي كاونتي
    حسام غالي مع النصر (4)
    حسام غالي مع النصر (1)
    حسام غالي وزوجته 12
كتب- محمد خيري:
رفض حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الرد على أسباب النتائج السيئة للفريق الأحمر، خلال بطولة كأس العالم للأندية الماضية رغم التدعيمات القوية التي أبرمها النادي قبل البطولة.

قال حسام غالي، في بودكاست "G.Talks": "لا أستطيع الرد، على أسباب تراجع نتائج الأهلي في المونديال، بعد التدعيمات القوية، لأنه سيكون انتقاد بشكل أو آخر لسياسة النادي".

وأضاف: "هذا هو الأهلي، من الممكن أن يكون هناك خلافات كبيرة في الغرف المغلقة ولكن عمرنا ما نظهر في الإعلام وإحنا بنجرح في أي حد".

وأكمل: "فيه واقعة سابقة هقولها، في وقت من الأوقات كنت أقنع لاعب مهم بتجديد عقده مع النادي وهو كان اعتراضه دائمًا على أشخاص، وأبلغته وقتها أن الأهلي ليس أشخاصا".

واختتم تصريحاته: "النادي الأهلي ليس مختزلًا في شخص سواء إداري أو مدرب، نادي كبير لا يصلح أن يتم اختزاله في شخص أو شخصية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام غالي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية
