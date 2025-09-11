"كدا هنتقد الإدارة".. حسام غالي يرفض كشف أسباب كبوة الأهلي

كتب- محمد خيري:

رفض حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الرد على أسباب النتائج السيئة للفريق الأحمر، خلال بطولة كأس العالم للأندية الماضية رغم التدعيمات القوية التي أبرمها النادي قبل البطولة.

قال حسام غالي، في بودكاست "G.Talks": "لا أستطيع الرد، على أسباب تراجع نتائج الأهلي في المونديال، بعد التدعيمات القوية، لأنه سيكون انتقاد بشكل أو آخر لسياسة النادي".

وأضاف: "هذا هو الأهلي، من الممكن أن يكون هناك خلافات كبيرة في الغرف المغلقة ولكن عمرنا ما نظهر في الإعلام وإحنا بنجرح في أي حد".

وأكمل: "فيه واقعة سابقة هقولها، في وقت من الأوقات كنت أقنع لاعب مهم بتجديد عقده مع النادي وهو كان اعتراضه دائمًا على أشخاص، وأبلغته وقتها أن الأهلي ليس أشخاصا".

واختتم تصريحاته: "النادي الأهلي ليس مختزلًا في شخص سواء إداري أو مدرب، نادي كبير لا يصلح أن يتم اختزاله في شخص أو شخصية".