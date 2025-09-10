وزير الرياضة استقبلهم.. بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة

كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى القاهرة منذ قليل، بعد التعادل مع بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

واستقبل أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، بعثة منتخب مصر بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، والتي وصلت في السابعة و النصف صباح اليوم، إلى القاهرة قادمة من بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو سلبيا، مساء أمس، ووصل الفراعنة تصدرهم لترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، يليه بوركينا فاسو بـ15 نقطة.

ورافق بعثة منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و مصطفي أبو زهرة عضو المجلس و طارق أبو العينين عضو المجلس و رئيس بعثة الفريق في بوركينا.