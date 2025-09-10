مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

وزير الرياضة استقبلهم.. بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة

10:10 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    أشرف صبحي من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم حسن من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    أشرف صبحي في استقبال بعثة منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    دونجا من وصول بعثة منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    مهند لاشين من وصول بعثة منتخب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى القاهرة منذ قليل، بعد التعادل مع بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

واستقبل أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، بعثة منتخب مصر بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، والتي وصلت في السابعة و النصف صباح اليوم، إلى القاهرة قادمة من بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو سلبيا، مساء أمس، ووصل الفراعنة تصدرهم لترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، يليه بوركينا فاسو بـ15 نقطة.

ورافق بعثة منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و مصطفي أبو زهرة عضو المجلس و طارق أبو العينين عضو المجلس و رئيس بعثة الفريق في بوركينا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عثة منتخب مصر وزير الرياضة القاهرة بوركينا فاسو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح
قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق