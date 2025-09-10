تأجيل موقف مصر.. 3 منتخبات عربية تأهلت لكأس العالم 2026

كتبت-هند عواد:

تأجل تأهل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو سبيا، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الثامنة من التصفيات، بعدما تقلص الفارق بينهما إلى 5 نقاط، مع بقاء جولتين.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في 16 مدينة بثلاث دول، كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

منتخبات عربية تأهلت إلى كأس العالم 2026

يعتبر الأردن أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم 2026، وذلك في يونيو الماضي، بعد فوزه على منتخب عمان بثلاثية نظيفة، وفوز كوريا الجنوبية على العراق 2-0.

وقبل يومين، خطف منتخب المغرب البطاقة الثانية للعرب في كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب النيجر، بخماسية نظيفة.

وأصبح منتخب تونس ثالث المنتخبات العربية المتأهلة، بعد الفوز في الثواني الأخيرة على غينيا الاستوائية، بهدف محمد علي بن رمضان.

