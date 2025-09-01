جراحة لنجم الإسماعيلي قبل مباراة زد والزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مجدي باز، إن مهاجم فريقه خالد النبريصي سيخضع لجراحة جديدة خلال فترة التوقف لإزالة بعض السلوك وهي غير مؤثرة على الإطلاق على موقفه من المشاركة مع الفريق.

موعد مباراتي الإسماعيلي أمام زد والزمالك

ويحل فريق الإسماعيلي ضيفًا بعد فترة التوقف الدولي على نظيره زد عند الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر قبل أن يستضيف نظيره الزمالك عند الخامسة عصر يوم الخميس 18 من الشهر ذاته.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول للإسماعيلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن خالد النبريصي مهاجم الفريق خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه لتفتت في عظمة المرفق "الكوع" خلال مشاركته في إحدى المباريات خلال منافسات الموسم الماضي.

وأضاف مجدي باز :"تم تركيب شريحتين للاعب ومشاركته مع الفريق جاءت بعد التأكد من سلامته وتمت وفقا لرؤية الجهاز الفني واللاعب الفلسطيني سيخضع لجراحة أخرى في فترة التوقف لإزالة بعض السلوك وهي غير مؤثرة على الإطلاق على موقفه من المشاركة".

وأتم تصريحاته :"لا نلتفت لكل من هو غير متخصص ، النبريصي لم يشارك مع الفريق إلا بعد التأكد من سلامته بشكل كامل".

ترتيب الإسماعيلي في الدوري

ويحتل فريق الإسماعيلي قبل فترة التوقف الدولي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

