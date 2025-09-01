مباريات الأمس
هل يتم الإطاحة بـ محمد يوسف في الأهلي؟.. الغندور يكشف التفاصيل

03:20 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

محمد يوسف

background

كتب- محمد خيري:
أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هناك مطالبات داخل النادي الأهلي لرحيل محمد يوسف من منصب المدير الرياضي.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: "طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بضرورة التفكير في رحيل محمد يوسف عن منصبه كمدير رياضي للنادي الأهلي".

وأضاف:"جاء طلب أعضاء مجلس الإدارة بسبب ما يحدث داخل الفريق خلال الفترة الماضية مع وضوح عدم وجود أي بصمات في أي ملف لمحمد يوسف".

واختتم حديثه: "أعضاء مجلس الإدارة يحترمون قيادة محمود الخطيب لملف كرة القدم ولكن قدموا وجهة نظرهم بما يفيد النادي الأهلي".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي قرر توجيه الشكر، للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق بعد النتائج السلبية التي حققها مع الأحمر، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

خالد الغندور النادي الأهلي محمد يوسف برنامج ستاد المحور
