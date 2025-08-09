مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

عصام مرعي: فوز الزمالك على سيراميكا بداية مهمة ومكاسب فنية متعددة

11:26 م السبت 09 أغسطس 2025

عصام مرعي

background

كتب - نهى خورشيد

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن الانطلاقة الإيجابية للفريق هذا الموسم جاءت من خلال الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وأوضح مرعي، في تصريحات تلفزيونية، أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني كانت مؤثرة ومنحت الفريق سيطرة أكبر على مجريات اللعب، كما ساهمت الصفقات الجديدة في تقديم أداء مميز خلال اللقاء.

وأضاف أن الزمالك بحاجة إلى مزيد من الانسجام في الفترة المقبلة، مشيداً بقدرات اللاعب أدم كايد الذي يتمتع بلمسة فنية مميزة ستضيف الكثير للفريق في المباريات القادمة.

عصام مرعي الزمالك سيراميكا
