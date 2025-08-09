مباريات الأمس
ما سبب غياب اللوحات الإعلانية عن مباراة الأهلي ومودرن سبورت؟

10:36 م السبت 09 أغسطس 2025

الأهلي ومودرن سبورت (9)

background

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت الجارية الآن على ستاد القاهرة الدولي، غياب اللوحات الإعلانية التي تحيط عادة بملعب اللقاء.

وقال مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن المباراة خاصة بمودرن سبورت، ولا يوجد لديهم أي راعي بالموسم الحالي 2025/26، لذلك غابت اللوحات الإعلانية.

وأوضح المصدر أن فريق مودرن سبورت هو الوحيد في الدوري الممتاز الذي لا يمتلك أي راعي خاص، وهو ما يظهر على القميص.

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ستاد القاهرة الأهلي ومودرن سبورت اللوحات الإعلانية مودرن سبورت
