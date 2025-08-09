مباريات الأمس
الشناوي وديانج.. بدلاء الأهلي في مباراة مودرن سبورت

08:13 م السبت 09 أغسطس 2025

الشناوي

أعلن النادي الأهلي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت دكة بدلاء الأهلي تواجد محمد الشناوي الذي يشارك مصطفى شوبير أساسيا بدلا منه، بجانب أليو ديانج وأشرف بن شرقي.

دكة بدلاء الأهلي

محمد الشناوي - جراديشار - أشرف داري - أشرف بن شرقي - مصطفى العش - أليو ديانج - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم -ياسين مرعي - محمد هاني - محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

