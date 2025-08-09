مباريات الأمس
أهداف الشوط الأول من مباراة زد والمقاولون العرب

07:02 م السبت 09 أغسطس 2025

علي جمال يحتفل بهدفه في مرمى المقاولون

background

انتهى الشوط الأول من مباراة نادي زد والمقاولون العرب التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زد بهدف دون رد، حيث سجل على جمال الشهير بـ "لا لا" هدف التقدم من علامة الجزاء بالدقيقة 8.

وكان زد أنهى الموسم الماضي 2024/25 محتلا المركز الأول لمجموعة الهبوط برصيد 32 نقطة، بينما صعد المقاولون العرب من الدوري المصري للمحترفين.

