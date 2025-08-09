أهداف الشوط الأول من مباراة زد والمقاولون العرب

علي جمال يحتفل بهدفه في مرمى المقاولون

انتهى الشوط الأول من مباراة نادي زد والمقاولون العرب التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زد بهدف دون رد، حيث سجل على جمال الشهير بـ "لا لا" هدف التقدم من علامة الجزاء بالدقيقة 8.

وكان زد أنهى الموسم الماضي 2024/25 محتلا المركز الأول لمجموعة الهبوط برصيد 32 نقطة، بينما صعد المقاولون العرب من الدوري المصري للمحترفين.

علي جمال يفتتح التسجيل لفريق زد في مرمى المقاولون العرب من ركلة جزاء ⚽ pic.twitter.com/XfmaHeU7kD — ON Sport (@ONTimeSports) August 9, 2025

اقرأ أيضًا:

عمرو الجنايني يثير الجدل بمنشور قبل حذفه (صورة)

مصدر برابطة الأندية يكشف موقفهم من هتافات جماهير الزمالك بمواجهة سيراميكا (خاص)