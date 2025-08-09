مباريات الأمس
أول تعليق من ميدو على فوز الزمالك

11:06 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة في مستهل مشوارهما بالموسم الجديد من الدوري 2025/26.

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:" صباح الخير صباح فوز الزمالك العظيم في أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم أمام خصم منظم يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين… عجبني إمبارح شيكو بينزا لاعيب عنده شخصية وهيتطور لما ينسجم أكثر مع الفريق، عجبني أدم كايد أوي لاعيب لمسته حلوة حريف لاعيب لايق على الزمالك وعجبني أن الزمالك بيدافع كويس واللاعيبة ملتزمه بأدوارها الدفاعية وعندها إصرار ماتستقبلش أهداف".

المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، كان قد دفع بالأنجولي شيكو بينزا أساسيًا أمام سيراميكا كليوباترا قبل أن يستبدله خلال الشوط الثاني فيما دفع بالثنائي الفلسطيني آدم كايد والمغربي عبدالمحيد معالي خلال الشوط الثاني.

وأتم عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك تدوينته بـ "لزمالك لما بيبقى كويس الدوري المصري بيبقى ليه طعم مش بقول كده علشان زمالكاوي كل الزمالكاوية هيفضلوا يشجعوا الزمالك بروحهم وبدمهم حتى ولو عاشر الدوري بقول الكلام ده رسالة للي كان بيحارب إن الزمالك يقع.. الزمالك هيفضل كبير منافس شرس على كل البطولات بفضل جمهوره العظيم.. عاش الزمالك".

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

