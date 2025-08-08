موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26 مساء اليوم الجمعة.

ويستهل الزمالك مبارياته بالدوري الممتاز عندما يلاقي نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد قناة السويس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بعد تعديل موعدها من قبل رابطة الأندية، نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك أنهى الموسم الماضي من الدوري المحلي محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 47 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الأهلي البطل.