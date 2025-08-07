مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

تواجد الصفقات الجديدة.. قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري

11:12 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تقديم جاد مع بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    زيكو لاعب بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    زيكو مع بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    زيكو بتيشرت بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    يوسف محمود شيكا لاعب بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    إيفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز (2)
  • عرض 11 صورة
    إيفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز (4)
  • عرض 11 صورة
    بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    الظهور الأول لإيفرتون مع بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    الظهور الأول لإيفرتون مع بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

استقر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، على قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة، في إطار افتتاح مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويلاقي نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة غدا الجمعة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ومحمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، أسامة جلال، طارق علاء وكريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا ومحمد رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما، فيستون ماييلي ومروان حمدي.

وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة، تواجد ثلاثي الفريق الجديد إيفرتون دا سيلفا، مصطفى زيكو ومحمود جاد، بعد انضمامهم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أقرأ أيضًا:

"صوت في العالم كله".. الزمالك يعلن انطلاق منصة جديدة

"وكيله جون إدوارد".. إعلامي يفجر مفاجأة حول مصير لاعب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز نادي بيراميدز مباراة بيراميدز ووادي دجلة قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟