استقر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، على قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة، في إطار افتتاح مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويلاقي نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة غدا الجمعة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي ومحمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، أسامة جلال، طارق علاء وكريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا ومحمد رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما، فيستون ماييلي ومروان حمدي.

وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة، تواجد ثلاثي الفريق الجديد إيفرتون دا سيلفا، مصطفى زيكو ومحمود جاد، بعد انضمامهم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

