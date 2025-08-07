مباريات الأمس
"حرام شرعا".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على عقود اللاعبين في مصر

09:40 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على تعامل الأندية المصرية مع عقود اللاعبين الجدد والرغبة الدائمة في عدم الإفصاح عن أي تفاصيل للتعاقد.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحن نتعامل مع بيع أو شراء أو عقود اللاعبين، كأنه سر حربي أو حرام شرعا لا يجب الحديث عنه".

وأضاف: "لابد أن تبقى المعلومة في الدرج ولا يعلمها الجمهور أو الإعلام بس يا تري ليه".

وكان باب الانتقالات الصيفية أغلق في مصر، مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس الجاري، بعد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية.

ويذكر أن الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025-2026، سينطلق غدا الجمعة الموافق 8 أغسطس الجاري.

خالد الغندور نادي الزمالك الدوري المصري صفقات الأندية المصرية
