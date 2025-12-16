انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3813 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4902 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5720 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6537 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 45760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65371 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 203305 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 326857 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64% إلى نحو 4277 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.