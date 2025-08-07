مباريات الأمس
في بيان رسمي.. برشلونة يعلن سحب شارة القيادة من نجم الفريق

09:37 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي برشلونة اليوم الخميس، سحب شارة القيادة بشكل رسمي من حارس الفريق مارك أندريه تير شتيجن، وذلك على خلفية أزمته الأخيرة مع إدارة النادي الكتالوني.

وتتلخص أزمة الحارس مع إدارة برشلونة، في رفضه التوقيع على التقرير الطبي الذي يفيد بغيابه أكثر من 4 أشهر للإصابة، وهو ما يحاول النادي استغلال فترة الغياب في التعاقد مع حارس بديل ورفع جزء من راتبه.

في هذا السياق، قررت إدارة النادي تحويله للتحقيق التأديبي، كما أصدرت اليوم الخميس بيانًا جاء كالتالي:

"يعلن برشلونة أنه في أعقاب الإجراءات التأديبية المُتخذة ضد شتيجن، وحتى حسم هذه القضية نهائيا قرر النادي بالاتفاق مع الإدارة الرياضية والجهاز الفني سحب شارة قيادة الفريق منه مؤقتا".

وأتم: "خلال هذه الفترة، سيتولى رونالد أراوخو، نائب القائد الحالي، مهام قائد الفريق".

تير شتيجن برشلونة نادي برشلونة مسؤولي برشلونة
