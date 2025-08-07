مباريات الأمس
بعد إعلان قائمة المرشحين.. موعد حفل الكرة الذهبية 2025

09:34 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في الساعات الماضية، عن قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد نجمين عربيين بارزين، وهما المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

ويأتي تواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للمرة السادسة على التوالي، بعد أن خاض 57 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 37 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي.

موعد حفل الكرة الذهبية 2025

من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 خلال حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 22 سبتمبر المقبل.

ولم يُكشف حتى الآن عن توقيت انطلاق الحفل، إلا أن السنوات الماضية شهدت انطلاقه عادةً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

حفل الكرة الذهبية موعد حفل الكرة الذهبية محمد صلاح أشرف حكيمي
