"صوت في العالم كله".. الزمالك يعلن انطلاق منصة جديدة

05:11 م الخميس 07 أغسطس 2025

نادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الزمالك، اليوم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اقتراب موعد انطلاق "راديو صوت الزمالك" أونلاين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع جماهير النادي داخل مصر وخارجها.

ويأتي إطلاق الراديو الجديد بتوجيهات من مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، ضمن خطة شاملة لتوسيع نطاق التغطية الإعلامية.

وأوضح النادي أن راديو "صوت الزمالك" سيبث محتواه بشكل مباشر عبر عدة منصات إلكترونية تشمل فيسبوك، تيك توك، إنستجرام ويوتيوب، من خلال الحساب الرسمي SOUT EL ZAMALEK.

وأكد البيان أن الراديو سيكون بمثابة نافذة أساسية للتواصل مع جماهير الزمالك، كما يسهم في تعزيز الدور الإعلامي للنادي، ورفع وعي الجماهير، والترويج للفعاليات والأنشطة المختلفة التي ينظمها النادي، وفقًا للمعايير الإعلامية المتعارف عليها.

