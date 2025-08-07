مباريات الأمس
الزمالك يتصدر بـ339 مليونا.. الأندية المصرية الأكثر إنفاقا في الانتقالات

01:11 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتبت – هند عواد:

بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-26، تصدر نادي الزمالك قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا على الصفقات، حيث تعاقد مع 14 لاعبًا بمبلغ إجمالي بلغ 7.08 مليون يورو.

ووفقًا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، أنفق الزمالك 7.08 مليون يورو (أكثر من 339 مليونا جنيه) ليحتل المركز الأول، يليه الأهلي في المركز الثاني.

الزمالك يتفوق على الأهلي في سوق الانتقالات_Easy-Resize.com

وجاء ترتيب الأندية الأكثر إنفاقًا خلال الانتقالات الصيفية على النحو التالي:

الزمالك: 7.08 مليون يورو

الأهلي: 5.52 مليون يورو

بيراميدز: 3.67 مليون يورو

البنك الأهلي: 3.40 مليون يورو

المصري البورسعيدي: 680 ألف يورو

مودرن سبورت: 431 ألف يورو

إنبي: 242 ألف يورو

زد: 210 آلاف يورو

سموحة: 146 ألف يورو

وادي دجلة: 103 آلاف يورو

