شوبير يكشف حقيقة غياب أحمد عبد القادر عن مران الأهلي

القاهرة - مصراوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت حول غياب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مران الفريق اليوم، وذلك من خلال برنامجه "حارس الأهلي" على القناة الرسمية للنادي.

وقال شوبير:"كل يوم نسمع خبرًا جديدًا عن أحمد عبد القادر! اتركوا اللاعب في حاله، سوق الانتقالات المحلي يتبقى عليه أقل من ساعتين ليغلق، وعبد القادر لم ينتقل إلى الزمالك، ولا إلى بيراميدز، ولا سيراميكا، ولا البنك الأهلي، ولا زد، وهي الأندية التي كانت مهتمة بالتعاقد معه."

وأضاف:"انتشرت شائعات بالأمس تزعم أن عبد القادر تغيب عن مران الفريق دون إذن، لكن وكيل اللاعب خرج ونفى كل هذه الأقاويل تماما، مؤكدًا أن اللاعب كان متواجدًا داخل النادي، ولم يتغيب عن أي مران، بل ونشر صورة له من داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم) وهو يؤدي تدريباته."

واختتم شوبير حديثه قائلًا:"سبب الشائعة هو عدم تواجد عبد القادر في المران الجماعي على ملعب مختار التتش، ولكن للمرة الثانية أؤكد: من حق أحمد عبد القادر أن يتدرب مع الفريق، ومن حق المدير الفني أن يقرر إشراكه من عدمه، لكنه كلاعب تحت إدارة الجهاز الفني، من حقه أن ينزل إلى الملعب ويتدرب، خاصة أنه لم يفتعل أي مشكلة، واتجاهه معروف، فهو يرغب في الرحيل، لذلك أتمنى له التوفيق فيما هو قادم."