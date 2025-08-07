كيف أثرت صفقات الزمالك الجديدة على الفريق تسويقيا؟

كتبت-هند عواد:

ارتفعت القيمة التسويقية للزمالك ووصلت إلى 14.55 مليون يورو، بعد التعاقد مع 9 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الزمالك مع كل من، الفلسطيني عدي الدباغ من نادي شارلروا البلجيكي، مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، الأنجولي شيكو بانزا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، عمرو ناصر من فاركو، أحمد شريف من فاركو، الفلسطيني آدم كايد في صفقة انتقال حر، المغربي عبد الحميد معالي من نادي اتحاد طنجة، أحمد ربيع من نادي البنك الأهلي، محمد إسماعيل من زد.

القيمة التسويقية لصفقات الزمالك الجديدة

وتبلغ القيمة التسويقية لصفقات الزمالك الجديدة، 4 ملايين و250 ألف يورو، إذ جاءت كالآتي:

عدي الدباغ – 1.20 مليون يورو

مهدي سليمان – 200 ألف يورو

شيكو بانزا – 800 ألف يورو

عمرو ناصر – 600 ألف يورو

أحمد شريف – 250 ألف يورو

آدم كايد – 300 ألف يورو

عبد الحميد معالي – 350 ألف يورو

أحمد ربيع – 250 ألف يورو

محمد إسماعيل – 300 ألف يورو

