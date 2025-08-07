كيف أثرت صفقات الزمالك الجديدة على الفريق تسويقيا؟
كتبت-هند عواد:
ارتفعت القيمة التسويقية للزمالك ووصلت إلى 14.55 مليون يورو، بعد التعاقد مع 9 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وتعاقد الزمالك مع كل من، الفلسطيني عدي الدباغ من نادي شارلروا البلجيكي، مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، الأنجولي شيكو بانزا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، عمرو ناصر من فاركو، أحمد شريف من فاركو، الفلسطيني آدم كايد في صفقة انتقال حر، المغربي عبد الحميد معالي من نادي اتحاد طنجة، أحمد ربيع من نادي البنك الأهلي، محمد إسماعيل من زد.
القيمة التسويقية لصفقات الزمالك الجديدة
وتبلغ القيمة التسويقية لصفقات الزمالك الجديدة، 4 ملايين و250 ألف يورو، إذ جاءت كالآتي:
عدي الدباغ – 1.20 مليون يورو
مهدي سليمان – 200 ألف يورو
شيكو بانزا – 800 ألف يورو
عمرو ناصر – 600 ألف يورو
أحمد شريف – 250 ألف يورو
آدم كايد – 300 ألف يورو
عبد الحميد معالي – 350 ألف يورو
أحمد ربيع – 250 ألف يورو
محمد إسماعيل – 300 ألف يورو
