كتب - نهى خورشيد

أعرب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فخره بالانتماء إلى القلعة البيضاء، مؤكداً أنه لم يتردد لحظة في تجديد عقده مع النادي، مشيراً إلى أن اللعب للزمالك "شرف كبير حتى الاعتزال".

وقال الونش، في تصريحات للمركز الإعلامي، إنه انضم إلى الزمالك قادماً من طلائع الجيش وفي ذلك الوقت لم يكن معروفاً بشكل كبير، لكنه وجد في النادي بيئة مناسبة لتحقيق النجاح والتطور.

وأضاف نجم دفاع الأبيض أنه متفائل بالموسم الجديد، خاصة في ظل وجود مدرب جديد يملك شغفاً وحالة من التركيز الواضحة بين اللاعبين خلال فترة الإعداد، بالإضافة إلى التعاقد مع عناصر شابة مميزة تسعى لإثبات ذاتها.

ووجّه الونش في ختام تصريحاته رسالة إلى جماهير الزمالك: "أتمنى أن يكون الجمهور داعماً لنا كما اعتدنا، وأطمئنهم أننا سنقاتل من أجل تقديم موسم يليق باسم النادي وتاريخه".