غرف عمليات الأقصر تتابع فتح اللجان في ثاني أيام انتخابات النواب

واصلت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، انعقادها لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، عن فتح جميع اللجان الانتخابية في مواعيدها المقررة صباح اليوم الخميس، وانتظام عملية التصويت دون أي عوائق، وذلك في ثاني أيام الانتخابات بالمحافظة، والتي يستمر التصويت فيها لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت الغرفة أنها تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك من خلال شاشات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

يذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر كانت قد تابعت أعمال اليوم الأول من الانتخابات أمس الإثنين، والذي شهد انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية، دون حدوث معوقات، مع توفير بيئة انتخابية مناسبة تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.