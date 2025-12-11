إعلان

تعاون جديد بين أبل وجوجل يسهل الانتقال بين آيفون وأندرويد.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

11:11 ص 11/12/2025

أبل وجوجل

بدأ منذ يوم الإثنين الماضي، توفر إصدار جديد من نسخة Android Canary، والذي يقدم آلية أكثر بساطة لنقل البيانات بين الهواتف الذكية.

وتأتي الخطوة ضمن تعاون جديد بين شركتي أبل وجوجل لجعل الانتقال بين آيفون وأندرويد أسهل من أي وقت مضى، وهي مشكلة لطالما واجهها المستخدمون لسنوات.

وبحسب تقرير لموقع 9to5Google المتخصص في أخبار التكنولوجيا، ستضيف أبل هذه الميزة في النسخة التجريبية المقبلة من تحديث نظام التشغيل iOS 26، بحيث يصبح نقل البيانات بين النظامين جزءا مدمجا من عملية إعداد أي هاتف جديد.

وتوفر أبل حاليا تطبيق Move to iOS لنقل البيانات من أندرويد إلى آيفون، بينما تتيح جوجل تطبيق Android Switch للانتقال من آيفون إلى أندرويد، لكن الميزة الجديدة ستغني على ما يبدو عن هذه التطبيقات، إذ سيجري النقل مباشرة أثناء الإعداد الأولي للجهاز.

ومن المتوقع أن يقدم هذا التعاون وظائف موسعة، تشمل دعم أنواع بيانات لا تتيحها الأدوات الحالية، مما يجعل عملية الانتقال أكثر سلاسة وشمولا للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط تنظيمية متزايدة تواجهها كل من أبل وجوجل حول العالم، مع مراجعة عدة دول لممارسات قد تبقي المستخدمين مقيدين داخل نظام تشغيل واحد وبالتالي، فإن تسهيل الانتقال بين iOS وأندرويد يعد مكسبا للطرفين في هذا السياق.

