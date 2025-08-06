مباريات الأمس
مواعيد مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري موسم 2025-2026

07:52 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

يترقب كل محبي وعشاق كرة القدم في مصر، انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025-2026، المقرر بدايته يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت في وقت سابق جدول مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في الموسم الجديد 2025-2026.

ومن المقرر أن تشهد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، العديد من المواجهات القوية، منها مباراة الزمالك سيراميكا كليوباترا، مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت والعديد من المواجهات الأخرى.

وجاء مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري 2024-2025 كالتالي:

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز.ز 6 مساء.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 9 مساءً.

المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري.. 9 مساءً.

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب ضد زد.. 6 مساءً.

سموحة ضد طلائع الجيش 6 مساءً.

الإسماعيلي ضد بتروجيت.. 9 مساءً.

الأهلي ضد مودرن سبورت.. 9 مساءً.

الأحد 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة.. 6 مساءً.

فاركو ضد إنبي.. 9 مساءً.

البنك الأهلي ضد غزل المحلة.. 9 مساءً.

