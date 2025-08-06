نجم الأهلي السابق: الشناوي رقم 1 في مصر.. وصفقات الزمالك ضعيفة

كتب- محمد خيري:

أكد معتز إينو، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى مصر الأول وليس النادي الأهلي فقط.

وقال إينو في تصريحات صحفية لبرنامج "الديفندر" على قناة الشمس: "الشناوي حارس كبير ويملك خبرات كبيرة، فضلا عن تمسكه بالاستمرار مع الأهلي وقت تلقيه عرضا كبيرا من الناحية المادية من النصر السعودي".

وأوضح: "الشناوي صنع تاريخ كبير مع الأهلي وكان عنصر أساسي في حصد البطولات والألقاب المارد الأحمر على مدار سنوات عديدة".

وأوضح "إينو"، نجم النادي الأهلي السابق، أن الإسباني ريبرو المدير الفني للأهلي مدرب متميز وصاحب شخصية قوية تناسب الأحمر.

وشدد في تصريحاته: "صفقات النادي الأهلي سوبر وستصنع الفارق مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأختتم نجم الأهلي تصريحاته، أنه صفقات الزمالك ضعيفة، أقل كثيرا من الناحية الفنية عن صفقات الأهلي.







