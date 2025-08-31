ريمونتادا وادي دجلة تُفقد الزمالك صدارة الدوري المصري

يحل فريق الزمالك ضيفا على وادي دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ووادي دجلة خلال السطور التالية:

تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش"– حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان ألفينا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان، أحمد فتوح، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد حمدي، آدم كايد، وناصر منسي.

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة

بداية المباراة

ناصر ماهر يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 10

مرور ربع ساعة ومازال الزمالك متقدم على وادي دجلة

هجمة خطيرة لصالح وادي دجلة، لكن الحكم يرفع راية التسلل في الدقيقة 21

مرور نصف ساعة

تسديدة حسام عبد المجيد بعيدة عن المرمى في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لـ أحمد سكولز في الدقيقة 47

بطاقة صفراء لـ أحمد فاروق في الدقيقة 53

أحمد فاروق يسجل هدف تعادل وادي دجلة في الدقيقة 60

محمود دياسطي يسجل الهدف الثاني لوادي دجلة في الدقيقة 67

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء لمحمود حمدي الونش في الدقيقة 71

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء لإبراهيم البهنسي في الدقيقة 84

7 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز وادي دجلة 2-1