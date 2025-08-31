"يعاقب على الغباء الكروي".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على ريبيرو

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بلا أي ملامح فنية أمام بيراميدز.

وخسر الأهلي من نظيره بيراميدز، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال بلال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "الأهلي لم يصنع جملة واحدة أمام بيراميدز طوال المباراة، وريبيرو لا بد أن يعاقب على الغباء الكروي الذي حدث أمام بيراميدز".

وواصل: "لم أشعر بلاعبي الاهلي في الملعب وهذا المدرب نقمة على الأهلي، مدير فني بلا أي ملامح".

وأردف: "بيراميدز لم يكن أفضل، ولكنك تشعر أن لاعبي الأهلي كانوا بيلعبوا على الشاطئ".

وأكمل: "مشوفتش شكل للاعبي الأهلي ومحمد يوسف فقد الأمل فيهم، وأرى أنهم كانوا أسوء من ريبيرو وتغييرات المدرب أيضا كانت سيئة جدا".

واختتم بلال تصريحاته قائلا: "أي قرار غير إقالة ريبيرو يعتبر فشل من الأهلي ولابد أن يرحل قبل هذا المدرب في أسرع وقت من أجل مصلحة الأهلي".